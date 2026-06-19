Mega Shinnosukeの新曲「運命の君」が、7月5日より放送開始されるTVアニメ『正反対な君と僕』第2期のエンディングテーマに決定した。 （関連：崎山蒼志、“good people”との繋がりを体現した一夜紫 今、原口沙輔らと響き合った復活のステージ） 本楽曲は、新映像が盛り込まれたTVアニメ『正反対な君と僕』のPV第3弾で初公開。作品に登場する高校生たちのまっすぐな想いや揺れ動く感情に寄り添うようなロック