国の史跡、讃岐遍路道に新たに香川県宇多津町の郷照寺＝かつての道場寺境内などが追加指定される見通しとなりました。 【写真を見る】国の史跡「讃岐遍路道」に新たに香川県宇多津町の「郷照寺＝かつての道場寺」境内などが追加指定される見通し【香川】 国の史跡、讃岐遍路道は、江戸時代に確立した四国遍路の実態と変遷を示す札所と遍路道のうち、香川県にあるものを差します。今回追加指定される見通しとなったのは、道場寺