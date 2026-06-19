工藤静香が台北にある台北犁記を訪れたことを自身のInstagramにて報告している。 （関連：【画像】工藤静香、台北でのオフショット肩出しブラックコーデに「お洒落でカッコいい」） 工藤は台北・松山展覧館で開催されている『「ちびまる子ちゃん」原作40周年記念特別展』にてキャラクターたちの衣装デザインを担当。現地で開かれた記者発表のために台北へと赴き、『ちびまる子ちゃん』とコラボレーショ