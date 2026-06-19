水戸ホーリーホックは19日、ブレンビーからFW内野航太郎が期限付き移籍加入することを発表した。期限付き移籍期間は2027年6月30日までとなっている。内野は2004年6月19日生まれの現在22歳。横浜F・マリノスの下部組織から筑波大学を経て、昨年夏にデンマーク・スーペルリーガのブレンビーへ加入すると、ここまで公式戦通算10試合に出場。今年3月にはヴィッセル神戸へレンタル加入し、明治安田J1百年構想リーグで3試合に出場し