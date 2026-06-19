【その他の画像・動画等を元記事で観る】 花冷え。がTVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』オープニング主題歌「命短し対する乙女よ」を収録したニューシングルを7月29日にリリース。7月8日から表題曲の先行配信がスタートする。 ■ポップでキャッチーなメロディとヘヴィーなラウドサウンドが交錯する、花冷え。ならではの魅力が凝縮された