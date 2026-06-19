【その他の画像・動画等を元記事で観る】 楽音（ささね）が、6月26日に「mosi mosi? LEESOL （KiiiKiii） Remix」をデジタルリリースする。 ■“電話ポーズ”と“倍速全身ダンス”がTikTokを中心に大流行 「mosi mosi? LEESOL （KiiiKiii） Remix」は、「404（New Era）」がグローバルバイラルヒットを遂げている5人組ガールズグループKiiiKiiiのメンバー、LEESOL（イソル）とのコラボR