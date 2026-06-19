【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会が、6枚目となるオリジナルアルバム『あたまご』を9月9日にリリースすることが発表された。 ■『Channel U』以来、約1年7ヵ月ぶりのアルバム アルバムタイトルの『あたまご』は、頭で考え抜いて生み出した音楽を、自分たちの分身であり、あらたな命のような存在として捉え、これから羽ばたいていく楽曲たちへの想いを込めて名付けられたもの。 2025年2月発表の『C