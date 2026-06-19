ライブ写真：Suchmos×ハナレグミの対バンが実現！『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』宮城・SENDAI GIGS公演 Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて行う対バンツアー『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』全9都市の同公演レポートを『THE FIRST TIMES』独占で実施中。今回は6月14日、本ツアー6ヵ所目となる宮城・SENDAI GIGS公演2日目をレポートする。 ■Suchmosの音楽に“旅