19日(金)日中は晴れ間が出てムシ暑くなりました。一方、週末は大雨になるところがありそうです。 ◆土日の予想天気図 20日(土)は梅雨前線上に低気圧が発生し、21日(日)にかけて県内に接近してくるでしょう。低気圧や前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、土日は雨の降り方が強まるところがありそうです。 ◆20日(土)の天気の移り変わり 朝6時は広く日差しが届きますが、山沿いは雲が多く一部で雨が降るところが