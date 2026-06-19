村上総合病院を運営しているJA県厚生連が2025年度の決算を発表しました。国や自治体の補助金の効果もあり、3年ぶりの黒字決算です。 JA県厚生連が発表した2025年度の決算によると、純損益は12億2000万円の黒字。賃上げ・物価高対策を目的とした国の補助金9億円と、県と病院がある県内10市からの補助金26億5000万円により、赤字だった前年から大きく改善しました。 事業収益は、国の補助金をふまえると前年から8億3000万