愛知県の豊橋市議会は、市長に対する辞職勧告決議案を可決しました。法的な拘束力はありませんが、市長の対応は？ 【写真を見る】愛知･豊橋市長への辞職勧告決議案を可決 “新アリーナ問題”で市議会最大会派の自民市議らが提出 市長｢重く受け止めている｣ 豊橋市議会の定例会最終日。19日に審議されていたのは、長坂尚登市長の辞職を求める「辞職勧告決議案」です。 （自民党 本多洋之市議)「長坂尚登市長の就任以降、本