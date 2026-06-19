熊本市のマリスト学園中学校でいじめがあったかを調べていた第三者委員会は、8件の行為をいじめと認定する報告書をまとめました。 【写真を見る】マリスト学園中 第三者委員会が『きしょい』『殴る』など8件を “いじめ” と認定学校側の対応も非難熊本 男子生徒は適応障害を発症 関係者によりますと第三者委員会は、2023年から2年間、マリスト学園中学校に通っていた男子生徒が同級生からのいじめを訴えたことから設置され