◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(19日、東京ドーム)中日が2回に村松開人選手が先制点を奪うなど、3回までに3点のリードを奪いました。両チーム無得点の2回、中日は先頭の4番・サノー選手がヒットで出塁すると、細川成也選手と石川昂弥選手はフォアボールで出塁します。ノーアウト満塁のチャンスを作ると、7番の村松開人選手がライト前へのタイムリーヒットを放ち先制に成功。さらに、続く田中幹也選手はチェンジアップを打ち上げる