藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝に服部慎一郎七段（26）が挑む第97期棋聖戦5番勝負第2局は18日、栃木県日光市の日光金谷ホテルで指され、80手で後手の藤井が勝利した。藤井が対戦成績を2勝0敗として7連覇に王手をかけた。両者が所属する関西本部がある大阪府高槻市の関西将棋会館では午後4時から大盤解説会があり、服部と漫才コンビ「もぐら兄弟」を組み一昨年のM―1グランプリに出場した冨田誠也五段（30）が出演した。「