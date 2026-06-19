岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は4日目を終えた。山崎賢人（33＝長崎）は、やはりひと味違う。一次予選2で内を突いて稲川をさばき、寺崎の番手を奪取。二次予選8Rでは脇本に入られながらも、すかさず追い上げて中団を奪い返し、捲り快勝した。「少し組み立ての部分が甘い」と話す。それでもレース運びは以前と比べて格段に向上。着実にレベルアップし、位置取りの意識も高くなっている。「九州を盛り上げたいという