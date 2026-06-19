茂木外相は１９日の記者会見で、中東情勢の悪化によってペルシャ湾内に停泊していた日本関係船舶１隻が同日、ホルムズ海峡を通過したと発表した。日本人乗組員３人が乗船しており、日本に向けて航行している。これにより、全ての日本人乗組員が湾外に退避したことになる。海峡を通過したのは、共栄タンカー（東京）が保有する原油タンカー「ＴＥＮＺＡＮ」で、同社によると、乗組員らにけがはなく、船体にも異常はなかった。