◇セ・リーグ中日―巨人（2026年6月19日東京ドーム）交流戦明けのリーグ再開初戦。最下位に沈む中日だが、先発の金丸夢斗投手が快調な滑り出しを見せた。初回こそ単打2本で2死一、二塁のピンチを背負ったが、キャベッジを投ゴロに封じた。2回は泉口、リチャードを連続三振に仕留めるなど、2回を終えて早くも4三振を奪った。打線も金丸を援護した。2回に先頭のサノーが中前打で出塁。続く細川、石川が連続四球で満塁の