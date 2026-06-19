◇プロ野球セ・リーグ DeNAー阪神(19日、横浜スタジアム)2回にDeNA・宮粼敏郎選手が第6号ソロを放ちました。DeNAの先発は石田裕太郎投手。初回には乱調を見せ、佐藤輝明選手の先制タイムリーや坂本誠志郎選手の2ランで一挙5点を失います。反撃に転じたいDeNA打線は2回。対する先発・村上頌樹投手の前に1アウトとされるも、続く宮粼選手が4球目のスライダーをとらえます。打球は高く打ち上がりそのままライトスタンドに