ロレックスというと一括りに語られがちだが、スポーツモデルと定番モデルではデザインや機能、価格帯が大きく異なる。中古市場では100万円台前半から検討できるモデルもあれば、人気のスポーツモデルになると200万円を超えるケースも珍しくない。今回はエクスプローラーI、デイトジャスト、GMTマスターIIの3本をセレクト。シンプルな実用時計から複数の時間帯を表示できる高機能モデルまで、それぞれ異なる魅力を持つロレックスを