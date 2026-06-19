物価高騰が続く今、PCやスマホをできるだけ長く使いたいと考える人は多いのではないでしょうか。ガジェットに長く活躍してもらうために欠かせないのが、日々のメンテナンスです。しかし、間違った掃除方法はパフォーマンス低下や故障を招くことも。 そこで本記事では、本格的な夏を迎える前におさえておきたい「掃除の基本」と「NG行動」を解説。あわせて、安全かつ手軽にケアできる定番の清掃ツール5選を紹介します。