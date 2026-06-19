テレ東のドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』(7月3日スタート 毎週金曜24:52〜25:23)の追加キャストが発表された。片岡鶴太郎○片岡鶴太郎、森崎博之らが『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』に出演肉に対して異常なまでの情熱を持ち、独自すぎる“肉方程式”を真顔で語る、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山役に土屋伸之(ナイツ)、強面で口下手なため誤解されやすいが実は温厚で優しい、美幸に恋心を抱く、鮮魚店「新雪谷統一」の店員・ヤス