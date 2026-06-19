あなたは、今の仕事を楽しいと感じていますか? 仕事を楽しく感じられずつらい日々を過ごしていると、「みんなも同じかな」「楽しく感じている人っているのかな」と気になってしまう人も多いのではないでしょうか。そこで今回はマイナビニュース会員にアンケートで、仕事を楽しく感じるかどうか聞いてみました。はたしてその結果は…?仕事を楽しいと感じている人はどれくらい? マイナビニュース会員に「仕事を楽しいと感じますか?」