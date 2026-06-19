【モデルプレス＝2026/06/19】東京・錦糸町「Club蓮 錦糸町」に勤務するれい。高校受験では思うような結果が得られず、大きな挫折を経験した。その経験を糧に、高校では地道に勉強に励み、見事難関私立大学に合格。ストイックな性格を活かし、夜の世界でも活躍する。【写真】美人キャバ嬢の華やかピンクドレス姿◆れい、思うようにいかなかった高校時代れいは学生時代から努力で結果を出してきた。小学生の時はスイミングスクール