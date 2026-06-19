障子をよじ登る猫ちゃんの姿が注目を集めています。話題の投稿は61万回以上表示され「猫飼い界隈では障子=部屋を仕切るキャットタワー、ソファー&スツール=座れる爪研ぎと、思えば良いのです」「あちゃ～貼り直し決定ですね！仕方ないですよね？猫ちゃんは上がるの大好きですから」「まっさらな新雪に足跡を残すが如く」とのコメントが寄せられていました。 【動画：音を立てながら『障子を登って