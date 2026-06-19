【モデルプレス＝2026/06/19】アミューズ令和初のボーイズグループThe Right Light（ザ・ライトライト）は、2026年7月29日より初の全国ツアー1st LIVE TOUR「One Step」を開催。同ツアーに、同じアミューズ所属のお笑い芸人・どくさいスイッチ企画がオープニングアクトとして出演することが決定した。【写真】“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Lightとは◆The Right Light、初の全国ツアーにどくさいスイッチ企画出