今回紹介するのは、Threadsに投稿された、窓辺でのちょっと頼もしい猫ちゃんの姿。 お部屋の中、ベッドの上で外を眺めているだけかと思いきや…よく見てみると、猫ちゃんの体勢がなんだかすごいことに。しかも足元は、ふかふかで安定しにくそうなベッドの上です。 投稿はThreadsにて9,550回表示され、2,000件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：足場の不安定な『ベッドの上』で窓の外