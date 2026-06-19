元「SDN48」メンバーで実業家の光上せあらさんが2026年6月18日にブログを更新し、膵臓の不調でMRI検査を受けた結果を報告した。「腫瘍マーカー」D判定→膵炎発覚→MRI検査へ光上さんは15日に「人間ドックの結果【要再検査】となり...」と題したブログエントリーで、血液検査の一種である「腫瘍マーカー」がD判定になったとして「1番ひっかかりたくない腫瘍マーカーのCA19-9（編注：ガン診断の補助にも使われる）」と説明していた。