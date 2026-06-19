岡山県警察本部 自転車の盗難被害を減らそうと、岡山県警は2026年も県内の中学校・高校などを対象に「自転車鍵かけコンテスト」を行います。警察は全校参加を目指し、2026年6月30日まで参加校を募集しています。 岡山県警によりますと、県で2025年に認知した刑法犯は1万267件で、自転車盗が占める割合は28.9％（2971件）でした。被害に遭った自転車のうち無施錠だった自転車の割合は77.4％となっています。 「自転車鍵か