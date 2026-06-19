面識のない女子高校生に覚醒剤を注射し、性的暴行を加えたなどの罪に問われている男の裁判員裁判です。19日、男に懲役15年の判決が言い渡されました。判決を受けたのは、住居不定、無職の橘聡被告（49）です。起訴状によりますと、橘被告は去年4月、福岡県内の路上で「アンケートに答えてくれたら謝礼で1万円差し上げます」などといい、面識のない当時17歳の女子高校生を車で連れ去りました。その後、橘被告はスーパ&#