タレントの小倉優子(42)が17日に更新したブログで、更年期の影響を調べるための血液検査を受けたことを明かした。 【写真】不調の原因は更年期かもドット柄ワンピの気丈な姿 小倉はブログのタイトルを「深呼吸をしよう」とし、「今日もお疲れ様でした!写真は今日のヒルナンデスです」と白地に黒のドットが入ったワンピースを着た写真を投稿した。続けて「6月に入ってから不調が続いていたら、『早めだけど、更年期で