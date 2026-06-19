資料岡山南警察署 知人の女性にわいせつな行為をしたとして、岡山市南区浦安本町の会社役員の男（53）が19日、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 岡山南警察署によりますと、男は2026年6月6日午後7時45分ごろから午後8時55分ごろまでの間、自宅で県南部に住む10代の知人女性に無理やり抱き着き、体を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。 6月9日、女性の母親が警察に相談しました。警察が被害女