東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【雨の予想】19日夜は梅雨前線が通過し、福岡や佐賀では一時的に土砂降りとなるでしょう。その後、前線は北に離れますが、前線に向かって湿った空気が流れ込むため、20日は一日雨が続きそうです。雷を伴い激しく降る時間もあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。【予想される雨の量】この前線や低気圧の影響で、福岡や佐