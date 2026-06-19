アメリカ日本時間20日午前4時、D組で開催国の米国とオーストラリアが対戦する。予選を経験していない不安を抱えながら、地元の大声援を背に上位進出を狙う米国と、W杯6大会連続出場の経験値を武器とする豪州は、どのような戦いを見せるのか。両国の特徴とキーマンを紹介する。森保Jの主力はW杯後に移籍ラッシュ…中村敬斗は市場価値急騰！ 上田綺世、鈴木彩艶、そして久保建英は？◇◇◇開催国の利を最も受けそう