アメリカのAI企業であるPoolsideが独自開発モデル「Laguna M.1」をオープンモデルとして公開しました。Laguna M.1は2026年4月にリリースされてAPI経由で展開されていたモデルで、オープンモデル化によって誰でもダウンロードできるようになりました。また、Macでローカル実行可能な量子化モデルも登場しています。Today we’re releasing the weights for Laguna M.1, our most capable model to date, with a 256K context length