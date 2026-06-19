◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が３回までに３失点している。初回は先頭・岡林に安打を許しながらも無失点の立ち上がり。しかし２回、この回先頭のサノーに中前打、細川、石川昂に連続四球で無死満塁とすると、迎えた村松に右前へ先制打を浴び１点を失った。なおも無死満塁で田中に左犠飛で２点目を献上した。３回には１死走者なしから石伊にチェンジアッ