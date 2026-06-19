Ｊ１清水はＦＷ北川航也ら、２０２６−２７年シーズンの契約合意２３選手を１９日、発表した。発表された２３選手は以下の通り。「ＧＫ石川慧、ＧＫ梅田透吾、ＧＫ佐々木智太郎」「ＤＦ本多勇喜、ＤＦ高橋祐治、ＤＦパクスンウク、ＤＦ住吉ジェラニレショーン、ＤＦ蓮川壮大、ＤＦマテウスブルネッティ、ＤＦ高木践、ＤＦ日高華杜、ＤＦオムジュヨン」「ＭＦ小塚和季、ＭＦカピシャーバ、ＭＦ松崎快、ＭＦ井上健太、ＭＦ弓場将輝