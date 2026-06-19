読売テレビは、21日に「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦が行われることを受けて、20・21日と特別編成となる。【写真】「重要なお知らせ」特別編成を伝えた読売テレビの人気番組21日午前11時40分からは日本テレビ系で直前特番『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパン運命のチュニジア戦試合直前SP』、そして、午後0時30分から日本対チュニジア戦が放送される。読売テレビでは毎週日曜日に『上沼・