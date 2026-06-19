お笑いトリオ・ハナコの岡部大（37）が19日、自身のXを更新。第2子が誕生したことを報告した。【写真】ライオンキングの名シーン！第2子誕生を報告したハナコ秋山のイラスト岡部は「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康でございます。「みんなでドンジャラ」を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」とのコメントを寄せている。岡部は、1989年5月30日生まれ、秋田県出身。トリオ