埼玉県警が取り締まり中に盗まれた「可搬式オービス」と同型の速度違反取り締まり装置（同県警提供）埼玉県警は19日、同県加須市岡古井の国道125号の歩道で18日夜、持ち運びができる速度違反取り締まり装置「可搬式オービス」が盗まれたと発表した。県警によると、同装置の窃盗被害は警察庁でも把握がなく、全国初とみられる。県警が窃盗事件として捜査する。盗まれた装置は三脚部分を除き、縦50センチ、横25センチ、奥行き50