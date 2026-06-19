◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年6月19日ZOZOマリン）楽天の4番・マッカスカーが、吉井理人新監督の初陣で先制点をプレゼントした。初回2死一塁。ロッテ先発・ジャクソンの甘く入ったチェンジアップを捉え、先制の4号2ランを左翼ポール際に運んだ。11日の巨人戦以来、5試合ぶりの一発に助っ人は「まずは先制することができたよかったよ。交流戦が終わってからの大事な1試合目だから勝てるように頑張るよ」と笑顔。