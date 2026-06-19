女優北川景子（３９）が１８日に東京都内で行われた展覧会「ルーブル美術館展ルネサンス」（９月９日〜１２月１３日、東京・国立新美術館）の発表会に登場した姿が話題になっている。程よく明るいショート髪をバックに流し、イヤリングが映えるビジュ。ダーク系の細身の襟シャツに黒スカート姿で登場した。ママのお出かけ＆学校参観の参考になりそうな、少し落ち着いた上品な雰囲気を漂わせていた。この模様が伝えられてネ