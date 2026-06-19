うつむきながら警察署から出てきた男。万引きをした女子大学生から、示談金として現金を脅し取った疑いで逮捕された望月彰容疑者（53）です。自身が店長を務めていたコンビニで同様の手口を複数回繰り返していました。事件発覚のきっかけは、4月。神奈川・川崎市内のコンビニで20歳の女子大学生が990円の化粧品を万引きしたことでした。店長だった望月容疑者は女子大学生に対し、「弁済してもらわないと。今いくら持ってるの？」と