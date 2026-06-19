ブラジル代表のレジェンドである元祖怪物FWロナウド氏は、ハイチ代表との試合を前に後輩たちへメッセージを送った。ブラジルメディア『Bolavip』が報じている。名将カルロ・アンチェロッティ率いるブラジルは2002年以来の王座を目指すが、今は期待よりも不安の声が大きい状況だ。初戦のモロッコ戦で引き分けた後、選手らが見せたパフォーマンスに批判の声が挙がり、レジェンドOBのロマーリオ氏はチームのリーダーシップの欠如を嘆