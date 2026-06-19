エースのキリアン・ムバッペの2ゴールもあり、2026W杯グループI初戦でセネガル代表を3-1と撃破したフランス代表。ムバッペの2ゴールはさすがの一言だが、そのうちの1点を見事なスルーパスでアシストしたバイエルン所属FWマイケル・オリーセの存在も見逃せない。バイエルンで27アシストも記録したオリーセは、W杯の舞台でも持ち前のチャンスメイク能力を遺憾なく発揮。チャンスメイクの部分ではフランスの最重要選手と言っていいだ