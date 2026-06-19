アメリカ代表の指揮官マウリシオ・ポチェッティーノはオーストラリア代表を警戒しているようだ。米『ESPN』が報じている。初戦パラグアイ代表相手に4-1で快勝を飾ったアメリカ代表は第2戦でオーストラリアと戦う。オーストラリアは初戦、強豪トルコ相手に2-0で勝利しており、特にトルコの豪華攻撃陣を完封した守備と、高速カウンターは世界を驚かせた。ポチェッティーノもオーストラリアの初戦のパフォーマンスを讃えており、この