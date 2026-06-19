来月6日に開幕する「夏の高校野球県大会」の抽選会が行われ、組み合わせが決まりました。 今年は、52校の47チームが出場し、熱い戦いが繰り広げられます。 大村市で行われた、夏の高校野球県大会の組み合わせ抽選会。 今年は連合チームを含む52校・47チームが出場します。 開会式の直後に行われる7月6日の開幕戦は「西彼杵・上対馬・長崎鶴洋の連合チーム」対「壱岐商業」のカー