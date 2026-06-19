味方DFと交錯したGKがファンブル…ルーズボールを押し込まれて韓国は敗れた(C)Getty Images悔やまれる敗戦だ。現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）A組第2節がメキシコのエスタディオ・グアダラハラで行われ、韓国代表（FIFAランク25位）はメキシコ代表（同14位）と対決。0−1で競り負けたこの試合では、手痛い失点シーンに落胆の声が広がっている。【動画】「あまりに致命的なミスだ」「歓声で意思疎通が」手痛い敗