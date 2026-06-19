◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年6月19日横浜）阪神の坂本誠志郎捕手（32）が初回に今季1号2ランを放った。初回2死二塁だ。DeNA先発・石田が投じた低めの変化球を完ぺきに捉え、右翼席への一発をマーク。キャリア通算9本目で、初の右本塁打となった。チームは初回から一挙5得点の猛攻。ビッグイニングをつくり、幸先よくスタートした。