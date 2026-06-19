関西テレビ（カンテレ）は１９日、夏の社長会見を行った。岡宏幸代表取締役社長は、７月２０日午後１０時からスタートするドラマ「ＧＴＯ」（月曜・後１０時）について言及。文部科学省とのタイアップも決まり、ポスター約７４００枚を作成し、全国の高校、大学などに配布されることとなった。「ＧＴＯで活躍する教師像が、今教員として働く方の厳しい環境の中で、教職の魅力を届けていければ」と期待した。俳優・反町隆史演