円安が進んでいます。円相場は一時、1ドル＝161円80銭台をつけ、およそ39年ぶりの水準目前に。中東情勢の影響で、食料品の負担が3万円近く増えるとの試算も出ています。いま、食卓の“頼みの綱”にも値上げの波が襲っています。新鮮市場 東本郷店飯田智成 店長「ここ鶏肉のコーナーなんですけど、値段がうなぎのぼりに上がって」牛肉や豚肉より手ごろで、毎日の献立にも使いやすい鶏肉。しかし、農水省の調査では、鶏